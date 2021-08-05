Йшов впевнено до мети: Кличко пригадав "золоту" медаль Олімпіади

Володимир Кличко вирішив під час Олімпіади-2020 пригадати свою медаль. У 1996 році в Атланті український боксер став олімпійським чемпіоном.

Історична перемога на Олімпіаді-1996

До 45-річного Володимира Кличка прийшла ностальгія. Український спортсмен за свою кар'єру став легендою боксу, у його доробку багато різних титулів та навіть золота медаль Олімпіади.

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Кличко-молодший виклав світлину у своєму акаунті в інстаграмі та пригадав свою олімпійську нагороду. Володимир підійнявся на найвищу сходинку п'єдесталу на Олімпійських іграх-1996 в Атланті.

Спогади, як вони є. Атланта-1996. У цей день чверть століття тому я був молодим спортсменом, який прагнув до моєї тодішньої найбільшої мети – золотої медалі. Успіх дався нелегко: мені доводилося терпіти труднощі, щоб його досягти. І в цьому я спирався на мій головний актив, крім таланту, – на силу волі,

– написав боксер.

Володимир відзначив, що зараз усі знову мають змогу спостерігати за новими індивідуальними досягненнями. Спортсмени стають зразками для наслідування поколінням, які у майбутньому будуть боротись і змагатись за перемоги та наступні виступи на Іграх: "Ви – рушійна сила".