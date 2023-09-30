Влітку донецький Шахтар призначив нового тренера. Ним став голандець Патрік ван Леувен, який свого часу керував академією "гірників".

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Патрік на волосині

Втім результати Шахтаря під його керівництвом поки не вражають. Донеччани з поразки стартували в Лізі чемпіонів проти прямого конкурента Порту.

В чемпіонаті ж "гірники" вже чотири рази втрачали очки, а у 9 турі поступились Ворсклі (1:2). За інформацією ЗМІ, це може стати останньою краплею для керівництва клубу.

З'явилась інформація, що одразу після гри президент Шахтаря Рінат Ахметов може прийняти рішення про відставку Патріка. Бізнесмен проведе консультації із топ-менеджментом "гірників" для вирішення цього питання.

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Як ван Леувен опинився у Шахтарі

Слід нагадати, що влітку ван Леувен змінив Ігора Йовічевіча, який керував командою у сезоні 2022-2023. На чолі із хорватом оновлений Шахтар майже без легіонерів став чемпіоном України, а також дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Наразі хорват очолює аравійський Аль-Раед. Нагадаємо, що Патрік приходив у Шахтар із луганської Зорі, з якою минулого сезону став бронзовим призером УПЛ.