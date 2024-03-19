"Він же п'яниця": Сабо нагадав про минулі "подвиги" Мілевського

Колишній тренер збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо жорстко пройшовся по Артему Мілевському. Авторитетний фахівець не може пробачити своєму підопічному зловживання алкоголем.

Артем Мілевський мав усі задатки, щоб стати однією із зірок європейського футболу. Проте через низку причин не зумів реалізувати свій потенціал.

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Сабо: Не варто про нього писати постійно

Колишній тренер київського Динамо Йожеф Сабо закликав не згадувати про Артема Мілевського. Адже його негативний приклад можуть наслідувати молоді футболісти.

"Ось зараз про Мілевського щодня пишуть. Він же п’яниця! Навіщо про нього стільки писати? Таку людину не можна ставити в приклад дітям.

Так, Артем був хорошим футболістом, але пішов іншим шляхом. Вилікувався від алкоголізму – молодець! Але не варто про нього писати постійно, є більш гідні люди, які заслуговують на увагу", – зауважив Сабо.

Мілевський позбувся алкогольної залежності