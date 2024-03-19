"Він же п'яниця": Сабо нагадав про минулі "подвиги" Мілевського
Джерело:Спорт-Експрес Україна
Колишній тренер збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо жорстко пройшовся по Артему Мілевському. Авторитетний фахівець не може пробачити своєму підопічному зловживання алкоголем.
Артем Мілевський мав усі задатки, щоб стати однією із зірок європейського футболу. Проте через низку причин не зумів реалізувати свій потенціал.
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Сабо: Не варто про нього писати постійно
Колишній тренер київського Динамо Йожеф Сабо закликав не згадувати про Артема Мілевського. Адже його негативний приклад можуть наслідувати молоді футболісти.
"Ось зараз про Мілевського щодня пишуть. Він же п’яниця! Навіщо про нього стільки писати? Таку людину не можна ставити в приклад дітям.
Так, Артем був хорошим футболістом, але пішов іншим шляхом. Вилікувався від алкоголізму – молодець! Але не варто про нього писати постійно, є більш гідні люди, які заслуговують на увагу", – зауважив Сабо.
Мілевський позбувся алкогольної залежності
- Нагадаємо, що Мілевський мав серйозні проблеми зі здоров'ям після завершення кар'єри.
- Колишній футболіст дозволяв собі зайве, що призвело до важкого стану. Артема довелося госпіталізувати та ввести в стан штучної коми, щоб врятувати життя.
- Фінансову сторону лікування Мілевського взяв на себе президент Динамо Ігор Суркіс. Він навіть заявив, що чекає Артема в клубі, коли він відновиться.
- Проте Мілевський обрав інший шлях. Наразі ексзірка "біло-синіх" став стрімером, займається рекламною та комерційною діяльністю.