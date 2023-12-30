Кар'єра футболіста Артема Мілевського завершилася не так, як очікували більшість прихильників гри вже колишньої зірки Динамо та збірної України. Нападник не зміг проявити себе за кордоном та рано припинив показувати футбол високого класу.
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Мілевський став стрімером на Twitch
Втім, у 38 років життя не закінчується, тож Мілевський намагається розкритися у новій для себе справі. Колишній футболіст оголосив у сторіс про запуск свого каналу на платформі Twitch.
У межах прямих трансляцій Артем Мілевський планує грати у FC 24 та Еfootball, а також просто спілкуватися з підписниками.
Друзі, в мене для вас є класна новина. Я відкрив свій Twitch-канал Timi_1010. Я граю в FIFA і PES. Приєднуйтесь, там побачимось,
– заявив Мілевський.
Історія Артема Мілевського
- Артем є вихованцем Динамо, за яке грав з 2002 по 2013 роки
- у 278 іграх форвард забив 87 голів, чотири рази ставав чемпіоном України та вигравав бомбардирські перегони УПЛ
- після Динамо Артем пограв за турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук та РНК Спліт, румунську Конкордію, російське Тосно, угорську Кішварду, білоруське Динамо Брест та український Минай
- також на його рахунку 50 матчів та 8 голів за збірну України