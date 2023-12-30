Кар'єра футболіста Артема Мілевського завершилася не так, як очікували більшість прихильників гри вже колишньої зірки Динамо та збірної України. Нападник не зміг проявити себе за кордоном та рано припинив показувати футбол високого класу.

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Мілевський став стрімером на Twitch

Втім, у 38 років життя не закінчується, тож Мілевський намагається розкритися у новій для себе справі. Колишній футболіст оголосив у сторіс про запуск свого каналу на платформі Twitch.

У межах прямих трансляцій Артем Мілевський планує грати у FC 24 та Еfootball, а також просто спілкуватися з підписниками.

Друзі, в мене для вас є класна новина. Я відкрив свій Twitch-канал Timi_1010. Я граю в FIFA і PES. Приєднуйтесь, там побачимось,

– заявив Мілевський.

Історія Артема Мілевського