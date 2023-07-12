Минулого сезону Шахтар провів успішну кампанію. Донеччани виграли УПЛ та дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. Втім це не завадило власнику клубу змінити тренера.

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"Гірники" попрощались із Ігорем Йовічевічем, який за кілька днів очолив Аль-Раед з Саудівської Аравії. Хорват звернувся до вболівальників та гравців Шахтаря на прощання.

Минулого року жоден іноземний тренер не хотів прийняти Шахтар в умовах війни. Я з тренерським штабом прийняв рішення і це був найкращий крок у моїй кар’єрі. Хочу подякувати особисто, тому що в умовах війни та важких моментів шліфується характер та менталітет виживання. Довго думав, як до вас звернутися, останній місяць читав коментарі та слухав, Я відчував повагу від вас. Приємно це чути. Хочу особисто вболівальникам Шахтаря і всім, хто підтримує мене, подякувати.

Також дякую і клубу з президентом. Вони минулого року дали мені шанс очолити найкращий клуб України з великим статусом, досвідом у Лізі чемпіонів. І це була дійсно велика гордість і респект. Думаю, що Шахтар дав мені багато цього сезону. Але так склалося. Думаю, що я разом з тренерським штабом дав багато Шахтарю. Має бути вічний взаємний респект. Були блискучі моменти – матч проти Лейпцига, Динамо і перше класико, яке я особисто виграв, пройшли Ренн, коли в нас не вірили без Міші Мудрика. Були незабутні моменти, де я дійсно можу тільки пишатися.

Хочу особисто подякувати кожному гравцю. Я віддав їм все, що мав. Цей 14-ий титул назавжди буде вписаний золотими буквами. Бажаю клубу та новому тренерському штабу успішного сезону, хорошого виступу у Лізі чемпіонів та ще раз здобути титул УПЛ. Ви дуже хороша команда, я буду щирим вболівальником. Назавжди Шахтар. Я поїхав з України, але Україна ніколи не покине моє серця. Люблю вас. Слава Україні,

– заявив Ігор.

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На яолі Шахтаря Йовічевіч провів 40 матчів, вигравши 24 з них. Ще 10 були зведені до нічиєї та шість програні. Раніше хорват очолював Карпати, словенський Цельє, загребське Динамо та Дніпро-1.

Після Ігора наставником Шахтаря був призначений Патрік ван Леувен. Голандець рік тому очолив луганську Зорю та привів її до бронзових медалей УПЛ.