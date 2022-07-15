Тут потрібна людина з досвідом, – Срна зізнався, чому відмовився очолювати Шахтар

У четвер, 14 липня, Шахтар офіційно оголосив про призначення на посаду головного тренера Ігоря Йовічевіча. Директор із футболу Даріо Срна розповів, чому не захотів подати свою кандидатуру на цю посаду.

Срна: Важливо, що Шахтар живий, що не опустив руки

Вже того ж дня "гірники" провели перші тренування на чолі з хорватським спеціалістом. Хоча до цього було багато чуток. На посаду головного тренера навіть сватали директора Шахтаря з футболу Даріо Срну, але той розповів, що наразі не був готовий очолити команду.

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Срна відзначив складний шлях "гірників", який триває вже протягом 8 років, скільки відбувається війна в Україні. Але донецькому клубу вдалось витримати складні випробування та продовжити існувати на футбольній карті країни.

"Починаємо роботу з новим тренером. Очікується, що чемпіонат стартує, хоча ще багато що може змінитися. Ми знаємо, що у Вінниці прилетіла ракета, тож треба бути дуже обережним. Але важливо, що Шахтар живий, що не опустив руки. Дві війни за 8 років для клубу, але плакати ми не будемо, а будемо готуватися. Представлятимемо Україну в Лізі чемпіонів", – сказав Срна.

Даріо прокоментував прихід у команду Ігоря Йовічевіча. Срна щиро радий такому призначенню, який своєю роботою заслужив на такий виклик.

Що стосується Ігоря Йовічевіча, то він своєю роботою показав, що заслужив бути тренером Шахтаря. Раді, що він став тренером. Моє призначення тренером? Багато чуток було, проте я не готовий бути наставником Шахтаря зараз. Тут потрібна людина з досвідом, і Ігор заслужив своєю роботою та своїм красивим футболом,

– заявив колишній капітан донецького клубу.

Коротко про призначення Йовічевіча у Шахтарі