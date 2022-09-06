Йовічевіч назвав головний козир Шахтаря на матч з РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів

У вівторок, 6 вересня, донецький Шахтар стартує у Лізі чемпіонів виїзною грою проти німецького Лейпцига. Матч розпочнеться о 22:00.

Йовічевіч: Іноді молоді футболісти не думають про наслідки

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч поділився думками від дебюту в Лізі чемпіонів у матчі проти Лейпцига.

До теми РБ Лейпциг – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Звісно, я не маю досвіду гри в Лізі чемпіонів, але компенсую це божевільною мотивацією та підвищеним адреналіном. Водночас ми повинні зберігати баланс між тим, щоб грати розумом і серцем. Щоб команда продемонструвала гарний футбол у дебютному матчі, де не завжди досвід відіграє ключову роль. Звичайно, це фактор величезний, але іноді молоді футболісти не думають про наслідки – і це може бути один з наших козирів,

– сказав наставник донецької команди.

Фахівець прокоментував фізичну готовність команди. за його словами, моральний настрій у команди бойовий.

"Абсолютно. Я відчуваю від першого дня зборів, як настрій поліпшується щодня. І в останньому матчі ви могли помітити, наскільки команда зросла, як зростають бійцівські якості. І ти можеш не лише добре грати у футбол, але, коли стане важко, в деяких моментах протягом матчу з'являється характер. А в останньому поєдинку я побачив команду, і це мене тішить настільки ж, як і три очки. Тому завтра з таким самим настроєм розпочнемо дебютний матч із Лейпцигом, який тимчасово проходить невелику кризу за результатами, проте однаково залишається гарною командою.

Що ж до фізичного стану, то ми віддали чимало сил в останньому матчі. Гра в меншості досить довгий час забрала чимало сил – і моральних, і фізичних, і ментальних. Але я сподіваюся, що ці кілька днів ми провели у відновленні й водночас дали тактичну інформацію футболістам про те, що може статися завтра в матчі: коли Лейпциг з м'ячем, коли без м'яча, як розкриває гру, як захищається, які в них характеристики загалом. І завтра є цілий день для ментальної підготовки, однак можу запевнити, що ми будемо готові до матчу", – сказав Йовічевіч.

Головне про матч