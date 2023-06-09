Війна його не злякала: Йовічевіч не зрадив Україну заради пропозиції із європейського клубу

Інформація про звільнення Ігоря Йовічевіча з посади головного тренера Шахтаря шокувала український футбольний простір. Однак хорват взагалі свого часу міг не очолити "гірників".

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило під сумнів продовження кар'єри Йовічевіча в нашій країні. Тоді хорватський наставник вже навіть почав шукати нові варіанти продовження кар'єри, хоча він мав чинний контракт із Дніпром-1.

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Не проміняв УПЛ на Словаччину

Начебто Йовічевіч дав "добро", аби очолити Дунайську Стредру, але відновлення УПЛ перевернуло усі плани з ніг на голову. Хорват спричинив галас своїм переходом до донецького Шахтаря, з яким підписав контракт до кінця червня 2024 року.

Відзначимо, що Дунайська Стредра за підсумками сезону посіла 2-ге місце, набравши 67 балів у 32-х турах словацької Суперліги. Клуб поступився лише Словану із Братислави.

Тепер стало відомо, що "гірники" хочуть вказати "на двері" хорватському фахівцю. Це стало для усіх несподіванкою. Начебто таку інформацію Йовічевіч дізнався із преси, а остаточне рішення про тренерські зміни ухвали президент клубу Рінат Ахмєтов.

Команда у гніві від такого рішення. Адже Йовічевіч у найскладніший час прийняв команду та ще й привів її до золотих медалей УПЛ-2022/2023, вивівши у груповий раунд Ліги чемпіонів на наступний сезон. Та й у хорвата є ще рік контракту із Шахтарем.

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