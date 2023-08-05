Гвардіол до Гвардіоли: Манчестер Сіті оголосив про трансфер найдорожчого захисника
Джерело:ФК Манчестер Сіті
Чемпіон АПЛ Манчестер Сіті в літнє міжсезоння проводить точкове підсилення складу. Проте це не заважає "городянам" оновлювати трансферні рекорди.
Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання 21-річного захисника Лейпцига Йошко Гвардіола. Хорват став другим новачком "городян" напередодні сезону 2023/24.
Читайте також Ліга топових виконавців: зірковий гравець МанСіті поповнив ряди клубу із Саудівської Аравії
Топ-підсилення команди Гвардіоли
Один з найкращих гравців ЧС-2022 в Катарі підписав з Манчестер Сіті контракт на 5 років. За трансфер хорвата власники "городян" заплатили Лейпцигу 90 мільйонів євро. Таким чином, Йошко Гвардіол став найдорожчим захисником в історії.
Гвардіола підписав тезку: дивіться відео
Попередній рекорд належав англійцю Гаррі Магуайру, за перехід якого Манчестер Юнайтед заплатив Лестеру 87 мільйонів євро.
Зазначимо, що першим літнім новачком Манчестер Сіті став співвітчизник ексзахисника Лейпцига Матео Ковачич. Хавбек збірної Хорватії обійшовся "городянам" у 29,1 мільйона євро.
Що відомо про хорватського захисника
- Йошко Гвардіол – вихованець загребського Динамо.
- Протягом двох сезонів на батьківщині він виграв два титули чемпіонату Хорватії, один Кубок Хорватії та Суперкубок Хорватії.
- У 2021 році Гвардіол став гравцем РБ Лейпциг, який заплатив за талановитого гравця 18,8 мільйона євро.
- За два сезони у складі "биків" хорват зіграв 87 матчів та забив 5 голів.
- Гвардіол став одним з героїв ЧС-2022. За підсумком Мундіалю захисник потрапив до символічної збірної. Тож не дивно, що гранди світового футболу розпочали полювання за 21-річним діамантом.
- Загалом за "картатих" Гвардіол відіграв 21 матч та забив 2 голи.