Ріяд Марез перебрався до стану Аль-Ахлі із Манчестер Сіті. Англійський колектив заробив хорошу суму на трансфері досвідченого алжирця.

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Зорепад у Саудівській Аравії

Саудити продовжують скуповувати та заманювати грошовитими контрактами зірок світового футболу. Черговою "жертвою" трансферної кампанії Саудівської Аравії став іменитий гравець Манчестер Сіті Ріяд Марез. Алжирський вінгер, який здобув уже достатньо трофеїв у Англії, вирішив продовжити свою кар'єру в Аль-Ахлі. Марез підписав угоду із саудівським колективом на 3 роки з можливістю продовжити контракт із командою ще на сезон. Ба більше, 32-річний футболіст отримуватиме у Аль-Ахлі близько 35 мільйонів євро на рік.

Манчестер Сіті ж у свою чергу добряче підзаробив із трансферу Мареза до Саудівської Аравії. Аль-Ахлі, який раніше уже встиг домовитися із двома іншими зірками Англійської Прем'єр-ліги, а саме із Едуардом Менді (перейшов із Челсі) та Роберто Фірміно (прийшов із Ліверпуля), заплатив "містянам" за маститого вінгера 35 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусами. Це при тому, що Transfermarkt оцінює досвідченого алжирця у 20 мільйонів євро.

Ріяд Марез після підписання контракту / інстаграм Аль-Ахлі

До речі. Алжирець перейшов в Манчестер Сіті у 2018-му році з Лестера, з яким він вигравав титул АПЛ. За "містян" Марез встиг зіграти 236 матчів, в яких забив 78 голів та оформив 59 асистів. У складі "блакитних" Ріяд здобув 11 титулів, зокрема, кубок Ліги чемпіонів у 2023-му році.

Представлення алжирського футболіста:

Зіркові футболісти, які перейшли у Саудівську Аравію