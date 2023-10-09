Божевільний камбек у баскетболі: литовська команда витягнула мертвий матч за 4 секунди – відео

Йонава видала неймовірну кінцівку у грі проти П'єно Жвайгждес. Це дозволило команді продовжити переможну серію.

У баскетбольному чемпіонаті Литви неймовірний матч видали команди П'єно Жвайгждес та Йонава. Перші приймали других в рамках 4 туру ЛКЛ, пише 24 канал.

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Фаворитом вважались гості, але П'єно Жвайгждес домінували майже весь матч, впевнено вигравши перші дві чверті. Перед останнім періодом господарі мали десять очок переваги, але все одно вели гру до впевненої перемоги.

Кульмінація наступила за 4 секунди до фінальної сирени, коли Йонава поступалась п'ятьма очками (92:87). Ноюс Мінейкіс закинув з-за дуги триочковий, скоротивши відстань до двох балів.

А після цього Йонава швидко перехопила м'яч та заробила фол в периметрі на останній секунді. Це дозволило гостям виконати одразу три штрафних кидка.

Відео камбеку Йонави:

Майкл Льюїс реалізував кожен із них і вивів Йонаву вперед (93:92). Часу на відігравання у господарів вже не лишалось – всього 0,3 секунди!

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Відзначимо, що це вже четверта поразка П'єно Жвайгждес цього сезону у чотирьох іграх. Натомість Йонава продовжує йти без втрат після чотирьох турів.