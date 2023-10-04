Прометей – Гамбург 97:77 (35:15, 19:27, 24:20, 19:15)

Український клуб Прометей почав новий розіграш у баскетбольному Єврокубку. Минулого сезону команда Ронена Гінзбурга дійшла до півфіналу турніру, пише 24 канал.

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Нова спроба Прометея

Крім того, наша команда стала чемпіоном у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі. У цьому розіграші Єврокубка Прометей опинився в одній групі з наступними клубами:

Париж

Хапоель Тель-Авів

Ховентут

Бешикташ

Лондон Лайонз

Вулвз

Цедевіта

Венеція

Гамбург

Першим суперником українців стала німецька команда. Гамбург завітав в гості у латвійську Ригу, де Прометей приймає суперників під час війни.

Впевнена перемога над німцями

Підопічні Гінзбурга були беззаперечними фаворитами у дуелі і підтвердили свій статус на ігровому майданчику. Прометей поступився Гамбургу лише у другій чверті, тоді як на інших відрізках гри українці були на голову вищими.

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Лише трьох балів слобожанцям не вистачило для того, щоб набрати 100 очок. Гамбург же заробив на 20 балів менше. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Маркус Кін з української команди (19).

До відома. Наступний матч Єврокубка Прометей проведе наступного вівторка, 10 жовтня, на виїзді. Суперником стане турецький Бешикташ. Початок – о 20:00 за київським часом.