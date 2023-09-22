Спортсмен загинув за кермом власного автомобіля. Лобове зіткнення із вантажівкою стало смертельним та забрало життя Івана Саєса де Кортасара. Баскетболісту було лише 32 роки.

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Сумна звістка для іспанського баскетболу

Натомість водій вантажівки відбувся легкими травмами.

На фото видно, наскільки зім'ята передня частина автівки баскетболіста. Вижити у такій ДТП було майже нереально, адже із автомобіля іспанця майже нічого не залишилось.



Загинув Іван Саєса де Кортасар / Фото Elcorreo.com

У минулому сезоні баскетболіст виступав за клуб четвертого дивізіону чемпіонату Іспанії Табірако. Кортасар виступав завдяки своєму зросту майже у два метри (1,98) на позиції центрового.

Майже усю свою кар'єру віддав скромним баскським командам, які грали у третій та четвертій за силою лігах Іспанії. У юнацькому віці виступав за клуби Басконія та Більбао. Колишні команди Кортасара висловили свої співчуття родині та близьким загиблого.

Ніч трауру у сім'ї Басконії у зв'язку зі смертю Івана Саєса де Кортасара, колишнього гравця команди,

– йдеться у повідомленні Басконії від 20 вересня.

Сумно та збентежено почути новину про смерть гравця Табірако Івана Саєса де Кортасара, товариша по команді та суперника, якого ми цінували, а також колишнього гравця Сантурці та молодого гравця з Басконії. Міцні обійми для всіх навколо,

– написала пресслужба Більбао.