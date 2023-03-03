Неймовірний сезон Йоханнеса Бьо: норвежець виграв Малий кришталевий глобус у спринті

Біатлоніст не залишив конкурентам шансів на черговому спринті Кубка світу в Нове-Мєсто. Для Йоханнеса це вже восьмий МКГ в кар'єрі.

Цього сезону норвежець Йоханнес Бьо буквально розриває світ біатлону. Спортсмен на Кубку світу взяв сім медалей, в тому числі 5 – золотих.

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Продовжив Бьо феєрію і на сьомому етапі КС у чеському Нове-Мєсто. Програма змагань стартувала з чоловічого спринту на 10 кілометрів, який виграв як раз норвежець.

Цей результат достроково приніс Йоханнесу Малий кришталевий глобус. Він дається найкращому біатлоністу сезону у спринтах. У цьому сезоні залишилось всього два етапи Кубка світу – в Естерсунді та Голменколлені.

Втім спринт буде у програмі лише у Норвегії. Оскільки у Бьо є перевага над Штурлою Лагрейдом у 210 очок, той вже ніяк не обійде свого співвітчизника. За перемогу у спринті дається 90 балів.

Залік Малого кришталевого глобусу у спринті у 2023 році:

Йоханнес Бьо (Норвегія) – 540 балів Штурла Лагрейд (Норвегія) – 330 балів Мартін Понсілуома (Швеція) – 253 бали Тарьєй Бьо (Норвегія) – 229 балів Бенедікт Долль (Німеччина) – 225 балів

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Для Бьо це вже третій Малий кришталевий глобус саме у спринті і восьмий – в кар'єрі. Також до цього норвежець тричі вигравав Великий кришталевий глобус (2019-2021).