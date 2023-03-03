Українська жіноча команда буде представлена у найсильнішому складі. Олімпійські чемпіонки Юлія Джима та Олена Білосюк вийдуть у третьому та четвертому десятку.
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А першою серед українок вийде на чеську трасу Анастасія Меркушина, яка виступить під 13-м номером. Також участь у спринті візьме Любов Кип'яченкова.
Останньою серед українських біатлоністок вступить у боротьбу Дар'я Блашко під 75-м номером на бібі.
Склад України на жіночий спринт
13. Анастасія Меркушина
22. Юлія Джима
31. Олена Білосюк
55. Любов Кип'яченкова
75. Дар'я Блашко
Нагадаємо, що сьомий етап Кубка світу з біатлону стартував 2 березня чоловічим спринтом. Серед українців найкращий результат продемонстрував Антон Дудченко, який показав 17-й час із чистою стрільбою. Капітан чоловічої команди Дмитро Підручний став лише 32-м, тричі схибивши на двох вогневих рубежах.
Найгірший став Денис Насико, який не відібрався у гонку переслідування – 75-й на фініші.
Також на етапі Кубка світу у Чехії фанати біатлону побачать гонки переслідування, одиночну змішану естафету та змішану естафету.