Українська жіноча команда буде представлена у найсильнішому складі. Олімпійські чемпіонки Юлія Джима та Олена Білосюк вийдуть у третьому та четвертому десятку.

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А першою серед українок вийде на чеську трасу Анастасія Меркушина, яка виступить під 13-м номером. Також участь у спринті візьме Любов Кип'яченкова.

Останньою серед українських біатлоністок вступить у боротьбу Дар'я Блашко під 75-м номером на бібі.

Склад України на жіночий спринт

13. Анастасія Меркушина

22. Юлія Джима

31. Олена Білосюк

55. Любов Кип'яченкова

75. Дар'я Блашко

Зверніть увагу! Початок жіночого спринту о 17:10 за київським часом.

Нагадаємо, що сьомий етап Кубка світу з біатлону стартував 2 березня чоловічим спринтом. Серед українців найкращий результат продемонстрував Антон Дудченко, який показав 17-й час із чистою стрільбою. Капітан чоловічої команди Дмитро Підручний став лише 32-м, тричі схибивши на двох вогневих рубежах.

Найгірший став Денис Насико, який не відібрався у гонку переслідування – 75-й на фініші.

Також на етапі Кубка світу у Чехії фанати біатлону побачать гонки переслідування, одиночну змішану естафету та змішану естафету.