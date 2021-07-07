Футболісту Йоану Вісса в обличчя хлюпнули кислотою: його дитину намагалися викрасти

Футболіст французького клубу Лор'ян Йоан Вісса став жертвою нападу. Йому в обличчя хлопнули кислотою. А нападниця намагалася викрасти його дитину.

Все почалося з того, що в 24-річного Йоана Вісса на вулиці невідома жінка попросила автограф. І саме вона через декілька годин прийшла до нього додому, де і напала на нього.

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Після нападу Вісса одразу був госпіталізований. У нього опіки обличчя, а також проблеми із зором. Він переніс операцію, і його життю нічого не загрожує. Але є питання, чи зможе він продовжити футбольну кар'єру.

Що відомо про нападницю

Згодом стало відомо, що жінка, яка напала на футболіста, встигла облити кислотою ще як мінімум двоє людей. У неї діагностували психічний розлад.

Виявилося, що нещодавно вона пережила викидень. Але приховала цю інформацію від свого чоловіка. Натомість переконувала його, що не може бачитися з дитиною через карантинні обмеження. Тож вона вирішила викрасити дитину, щоб видати за свою. Але треба було, щоб дитина була від змішаної пари, адже її чоловік – івуарієць.

Викрасти дитину у Йоана Вісса не вдалося. Тож вона згодом це зробила в іншої пари. Жінка представилася соціальним працівником та призначила їм зустріч. І під час зустрічі облила матір дитини кислотою. Породілля зараз перебуває у лікарні у важкому стані.

Поліції вдалося затримати нападницю, вирахувавши її за мобільним телефоном. Дитину повернули в сім'ю.