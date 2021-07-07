Все началось с того, что у 24-летнего Йоана Висса на улице неизвестная женщина попросила автограф. И именно она через несколько часов пришла к нему домой, где и напала на него.

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После нападения Висса сразу был госпитализирован. У него ожоги лица, а также проблемы со зрением. Он перенес операцию, и его жизни ничего не угрожает. Но есть вопрос, сможет ли он продолжить футбольную карьеру.

Что известно о нападавшей

Впоследствии стало известно, что женщина, которая напала на футболиста, успела облить кислотой еще как минимум двух человек. У нее диагностировали психическое расстройство.

Оказалось, что недавно она пережила выкидыш. Но скрыла эту информацию от своего мужа. В то же время убеждала его, что не может видеться с ребенком из-за карантинных ограничений. Поэтому она решила украсть ребенка, чтобы выдать за своего. Но надо было, чтобы ребенок был от смешанной пары, ведь ее муж – ивуариец.

Похитить ребенка в Йоана Висса не удалось. Поэтому она впоследствии это сделала у другой пары. Женщина представилась социальным работником и назначила им встречу. И во время встречи облила мать ребенка кислотой. Роженица сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полиции удалось задержать нападавшую, вычислив ее по мобильному телефону. Ребенка вернули в семью.