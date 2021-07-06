Йоахім Льов претендує на пост тренера збірної Росії

Йоахім Льов може стати головним тренером російської збірної з футболу. Також на цю посаду розглядають двох інших зарубіжних тренерів.

Разом з Льовом на цю посаду претендують екснаставник Зеніта Андре Віллаш-Боаш, Володимир Петкович, який очолює збірну Швейцарії.

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Також в шорт-лист входили російські фахівці Сергій Семак, Валерій Карпін і Леонід Слуцький, але вони відмовилися.

Нині російську збірну очолює Станіслав Черчесов. Збірна Росії з футболу не змогла вийти в плей-офф чемпіонату Європи 2020 року, зайнявши четверте місце в групі за участю Бельгії, Данії та Фінляндії.

Кар'єра Льова у збірній Німеччини

Льов 15 років тренував збірну Німеччини. При ньому команда стала чемпіоном світу в 2014 році, виграла Кубок конфдерацій-2017, а також взяла срібло Євро-2008, бронзу ЧС-2010, Євро-2012 і Євро-2016. На Євро-2020 німці вилетіли в 1/8 фіналу.