Ймовірні суперники Шахтаря в Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар зумів пройти через сито кваліфікації та потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів. В четвер, 26 серпня, "гірники" дізнаються своїх суперників на цій стадії турніру.

Шахтар став одним із шести клубів, які зуміли пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів. Адже решта 26 команд путівки до групового етапу турніру отримала напряму. Серед них і київське Динамо.

До теми Ймовірні суперники Динамо в Лізі чемпіонів

Однак на відміну від чемпіонів України, в Шахтаря виявився кращий клубний рейтинг. Тож "гірники" потрапили до третього кошика під час жеребкування. Таким чином їм вдалося уникнути матчів з такими командами, як Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Зальцбург, Бенфіка та Аталанта.

Та все ж у перших двох кошиках на них очікують доволі грізні суперники. Є й доволі потужні команди й у четвертому кошику.

Перший кошик: Челсі, Вільярреал, Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварія, Інтер, Лілль, Спортінг.

Другий кошик: Реал, Барселона, Севілья, Боруссія (Дортмунд), манчестер Юнайтед, Ліверпуль, ПСЖ.

Бешикташ, Брюгге, Янг Бойз, Мілан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться в четвер, 26 червня, о 19:00.