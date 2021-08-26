Шахтар став одним із шести клубів, які зуміли пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів. Адже решта 26 команд путівки до групового етапу турніру отримала напряму. Серед них і київське Динамо.

До теми Ймовірні суперники Динамо в Лізі чемпіонів

Однак на відміну від чемпіонів України, в Шахтаря виявився кращий клубний рейтинг. Тож "гірники" потрапили до третього кошика під час жеребкування. Таким чином їм вдалося уникнути матчів з такими командами, як Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Зальцбург, Бенфіка та Аталанта.

Та все ж у перших двох кошиках на них очікують доволі грізні суперники. Є й доволі потужні команди й у четвертому кошику.

Перший кошик: Челсі, Вільярреал, Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварія, Інтер, Лілль, Спортінг.

Другий кошик: Реал, Барселона, Севілья, Боруссія (Дортмунд), манчестер Юнайтед, Ліверпуль, ПСЖ.

Бешикташ, Брюгге, Янг Бойз, Мілан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться в четвер, 26 червня, о 19:00.