У її будинок потрапив снаряд, – легкоатлетка Ляхова про втрату найдорожчої людини

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова нещодавно здобула першу нагороду після декретної відпустки. До цього вона не виступала близько 20 місяців.

Ляхова: В один день сусідка подзвонила та сказала, що бабуся померла

"Влитися" у новий сезон спортсменці було не просто, адже вона мало не опинилась у самому епіцентрі бойових дій і ховалась у підвалі з дитиною. на момент повномасштабного вторгнення спортсменка перебувала у Сумах.

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Сама ж спортсменка народилася у Рубіжному, що на Луганщині. Це місто неабияк постраждало від навали путінської орди.

У рубіжному проживали рідні Ольги. Вона розповіла, що російська ракета відібрала життя у її бабусі.

Коли Рубіжне тільки почали обстрілювати, то було дуже страшно, бо там була моя бабуся. На початку війни вона ще була жива, але потім, коли почались усі ці обстріли… У її будинок також потрапив снаряд. Вона померла там. Це було дуже важко, бо ми навіть не могли приїхати та допомогти їй. З нею не було зв’язку протягом десяти днів,

– розповіла Ляхова.

За словами легкоатлетки, її бабуся відмовлялася виїжджати з Рубіжного, всі старання родини були марними.

Про те, що бабуся померла, повідомила її сусідка. Вона зателефонувала родині Ольги, а потім побігла переховуватися у підвал.

"Потім у неї вже й здоров’я не було такого, аби виїжджати, тож за нею доглядала сусідка. Але коли почались обстріли, то сусідка постійно сиділа в підвалі. Я не знаю, як пройшли останні дні бабусі. В один день сусідка подзвонила нам буквально на одну хвилину та сказала, що бабуся померла, і після цього швидко побігла назад у підвал", – сказала легкоатлетка.

"Місце, де я народилась, фактично вже зрівнюють із землею"

Також Ляхова розповіла, що її бабусю довго не могли поховати через постійні обстріли окупантів.

"Бабусю ще дуже довго не могли поховати. Було важко усвідомлювати, що вона там одна лежить. Слава богу, що сусіди поховали її у дворі. Там таке твориться в Рубіжному. Казали, що люди лежать на вулиці й ніхто нічого не робить. Жахливо те, що там було і що там зараз коїться", – зазначила спортсменка.

Ользі важко підібрати слова, аби описати те, що вона відчуває. Її місто майже повністю знищила російська армія.

Добре, що частина людей спочатку змогла звідти виїхати. І то – багато хто виїжджав через Росію. Місце, де я народилась, фактично вже зрівнюють із землею. Я навіть не знаю, як це описати,

– додала бігунка.

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