Ляхова: В один день соседка позвонила и сказала, что бабушка умерла

"Влиться" в новый сезон спортсменке было не просто, ведь она чуть ли не оказалась в самом эпицентре боевых действий и пряталась в подвале с ребенком. К моменту полномасштабного вторжения спортсменка находилась в Сумах.

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Сама же спортсменка родилась в Рубежном Луганщине. Этот город изрядно пострадал от нашествия путинской орды.

В рубеже проживали родные Ольги. Она рассказала, что российская ракета отняла жизнь у ее бабушки.

Когда Рубежное только начали обстреливать, было очень страшно, потому что там была моя бабушка. В начале войны она еще была жива, но потом, когда начались все эти обстрелы… В ее дом тоже попал снаряд. Она там умерла. Это было очень тяжело, потому что мы даже не могли приехать и помочь ему. С ней не было связи в течение десяти дней,

– рассказала Ляхова.

По словам легкоатлетки, ее бабушка отказывалась уезжать из Рубежного, все старания семьи были тщетны.

О том, что бабушка умерла, сообщила соседка. Она позвонила семье Ольги, а затем побежала прятаться в подвал.

"Потом у нее уже и здоровья не было такого, чтобы выезжать, поэтому за ней ухаживала соседка. Но когда начались обстрелы, то соседка постоянно сидела в подвале. Я не знаю, как прошли последние дни бабушки. В один день соседка позвонила нам буквально на одну минуту сказала, что бабушка умерла, и после этого быстро побежала обратно в подвал", – сказала легкоатлетка.

"Место, где я родилась, фактически уже уравнивают с землей"

Также Ляхова рассказала, что ее бабушку долго не могли похоронить из-за постоянных обстрелов кафиров.

"Бабушку еще очень долго не могли похоронить. Было трудно осознавать, что она там одна лежит. Слава богу, что соседи похоронили ее во дворе. Там такое творится в Рубежном. Говорили, что люди лежат на улице и никто ничего не делает, что там было и что там сейчас происходит", – отметила спортсменка.

Ольге трудно подобрать слова, чтобы описать то, что она чувствует. Ее город почти полностью уничтожила русская армия.

Благо, часть людей сначала смогла оттуда уехать. И то – многие выезжали через Россию. Место, где я родилась, фактически уже сравниваются с землей. Я даже не знаю, как это описать,

– добавила бегунья.

Что известно о спортсменке