"Ми не згодні з рекомендацією МОК, росіяни мають бути відсторонені": віцепрезидент IBU

Їржі Хамза в черговий раз висловив свою незгоду з Міжнародним олімпійським комітетом. Віцепрезидент IBU сидить тільки на одному стільці.

Їржі Хамза твердо впевнений, що росіянам не місце на міжнародній спортивній арені. Чеський біатлоніст Міхал Крчмарж також на українській стороні.

Варте уваги Ви можете розраховувати на Париж, – Ідальго зробить усе, аби росіян не було на Олімпіаді-2024

Розумні думки в тверезій голові

Віцепрезидент Міжнародного союзу біатлоністів, який раніше заявляв, його сильно розчарував президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах своєю заявою щодо можливої участі представників Росії у міжнародних змагань. Хамза в черговий раз озвучив свою позицію та зазначив, що боротьба зі спортсменами з країни-окупанта не буде зупинятися.

Нам нічого вирішувати і змінювати нашу позицію. Ми також не згодні з рекомендацією Міжнародного Олімпійського комітету повернути росіян на змагання під нейтральним прапором. Вони мають бути відсторонені, поки їхні війська не покинуть Україну,

– твердо сказав Хамза.

Біатлоніст Міхал Крчмарж також не може усвідомити, чому ж росіян мають повернути до цивілізованого світу. Чех не бачить навіть жодної мізерної причини, чому представники країни-агресора мають отримати змоги змагатися на рівні з іншими спортсменами.

Я не можу уявити, що російський спортсмен, який з’являвся на публічних заходах поруч із Путіним із "Z" на грудях і підтримував агресію, зустрінеться з українським біатлоністом, який спав невідому кількість ночей у підвалі. Ситуація не змінилася, вона все та ж, війна все ще йде, люди гинуть. Я не знаю, чому ми повинні раптом передумати,

– розповів Крчмарж.

Умови допуску росіян до міжнародних змагань згідно заяви МОК