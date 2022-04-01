Їм варто поїхати до Маріуполя і Харкова, – гендиректор Шахтаря про нейтральну позицію ФІФА

ФІФА на конгресі в Досі, який відбувся 31 березня, не розглядала питання щодо виключення Росії з організації. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував рішення федерації.

Гендиректор Шахтаря: Це дивно і не вкладається в голові

Палкіну не зрозуміла позиція ФІФА. Він порадив членам організації відвідати Маріуполь та Харків, аби краще розуміти ситуації в Україні.

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"Якщо Росію не виключають із цієї організації, у той час, як уже весь світ проти неї – це дивно і не вкладається в голові. Коли люди сидять у центральному офісі у ФІФА і дивляться з вікна на Женевське озеро, ймовірно вони бачать якісь інші реалії.

Можливо, їм варто було б послати своїх людей до Маріуполя і Харкова, щоб серйозніше до цього поставитися", – заявив гендиректор "гірників".

Також на конгресі виключили з ФІФА Пакистан, Зімбабве та Кенію, проте РФ все ж таки залишили. Палкін наголосив, що ці країни "точно роблять значно менше зла, ніж Росія".

Гендиректор Шахтаря запевнив, що продовжить тиск на ФІФА та УЄФА.