"Довелося взяти зброю": Єзерський захищав столицю України від безжального ворога

Повномасштабна війна Україні проти Росії змусила багатьох представників спорту взяти до рук зброю та стати на захист рідної країни. Серед цього числа був колишній захисник збірної Володимир Єзерський.

Єзерський: Непрості часи були біля столиці

Головний тренер юнацької збірної з футболу пригадав ті жахіття, які створили росіяни у Києві та поблизу столиці України. Володимир Єзерський розповів, що ворог зайшов у його рідний район – Бучацький. Увесь світ побачив звірства, які зробили росіяни з мирними українцями.

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Футбольний наставник й до нині перебуває в організації самооборони. Єзерський сподівається, що українські війська зможуть повернути назад усі тимчасово окуповані території.

Непростий період, серйозний виклик був у нашої країни. Я саме проживаю в Бучанському районі. Великою мірою за декілька днів ворог був біля Києва, тому довелося взяти зброю. Непрості часи були біля столиці, я був тут під час усіх цих подій. Станом на сьогодні досі перебуваю в організації самооборони. Дай Боже, щоб ці події не повторилися. Хочеться, щоб взагалі якомога швидше настав мир в Україні та щоб ми повернули свої території,

– сказав тренер юнацької збірної України.

Нагадаємо, що у квітні з'явилась інформація про Єзерського, який близько одного місяця воював у складі одного з добровольчих батальйонів. Про це розповів аналітик національної команди U-21 Євген Гресь.

Також у ЗСУ слід виділити службу Юрія Вернидуба, який тепер буде ділити її з роботою у Кривбасі.

Нещодавно дивом вижив журналіст Олег Ящук. Представник ЗМІ декілька днів не виходив на зв'язок та змусив неабияк похвилюватись за його життя. На щастя, Ящук живий та вже звернувся до усіх.

Зброю до рук взяли Олександр Алієв, Андрій Богданов та ще багато українських спортсменів.

Володимир Єзерський з серпня 2021 року очолює юнацьку збірну України з футболу. На її чолі наставник провів вже 6 матчів.