Скандал на Олімпіаді-2024: Львів "записали" до складу Росії

Сьогодні, 10 серпня, у фіналі виступала українська збірна з художньої гімнастики, яка посіла незвичане для себе 7 місце. Втім, неприємності на цьому не завершилися. Нашу гімнастку разом з її малою батьківщиною "приписали" до Росії.

Справа у тому, що на сайті Євроспорт, який є офіційним телетранслятором Олімпійських ігор-2024 у Парижі, були вказані абсурдні дані щодо місця народження гімнастки Марії Височанської.

Дивіться також Українець Олексій Середа завершив Олімпіаду-2024 у топ-10

Львів "віддали" Росії

21-річна Марія є капітаном збірної України з художньої гімнастики у групових вправах. Сама дівчина родом зі Львова. Втім, у профілі спортсменки на Євроспорт зазначено, що Львів нібито належить Росії.

Після того, як скандальні скріншоти почали ширитися у соцмережах, Євроспорт виправив помилку, прибравши слово "Росія".

Відомо, що місця народження інших учасниць команди записали правильно.

Скандальна похибка Євроспорту / Скриншот

Слід зауважити, що батько Марії Олег Височанський брав участь у 242-денних боях за Донецький аеропорт, де його поранили. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік знову доєднався до лав ЗСУ.

Пану Олегу вдалося вирватися зі служби і прибути на виступ своєї доньки. Поява батька неймовірно здивувала і розчулила дівчину.