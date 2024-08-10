Дело в том, что на сайте Евроспорт, который является официальным телетранслятором Олимпийских игр-2024 в Париже, были указаны абсурдные данные о месте рождения гимнастки Марии Высочанской.

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Львов "отдали" России

21-летняя Мария является капитаном сборной Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Сама девушка родом со Львова. Впрочем, в профиле спортсменки на Евроспорт указано, что Львов якобы принадлежит России.

После того, как скандальные скриншоты начали распространяться в соцсетях, Евроспорт исправил ошибку, убрав слово "Россия".

Известно, что места рождения других участниц команды записали правильно.

Скандальная погрешность Евроспорта / Скриншот

Следует заметить, что отец Марии Олег Высочанский участвовал в 242-дневных боях за Донецкий аэропорт, где его ранили. После начала полномасштабного вторжения мужчина снова присоединился к рядам ВСУ.

Олегу Высочанскому удалось вырваться со службы и прибыть на выступление своей дочери. Появление отца невероятно удивило и растрогало девушку.