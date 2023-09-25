Агресорів не збираються повертати: Європейський боксерський союз одноголосно продовжив санкції

Попри те, що багато спортивних асоціацій у 2023 році почали повертати російських атлетів до змагань, є й ті, хто має принциповість та здоровий ґлузд. До таких організацій можна сміливо віднести Європейський боксерський союз (EBU).

У Парижі відбулося засідання ради директорів Європейського боксерського союзу. Серед інших питань розглядалася ситуація в Україні та збереження санкцій для представників країни-агресорки.

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Європейський бокс солідарний з Україною

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова, яка була там представлена, повідомила, що EBU продемонструвала розуміння ситуації та одноголосно підтримала збереження повного пакета санкцій проти росіян та білорусів.

Серед робочих питань порядку денного був пункт "ситуація в Росії/Україні". Моє звернення до членів правління Європейського боксерського союзу було, як завжди, чітким та зрозумілим кожному, хто поважає мир та безпеку світу: жодних компромісів щодо боксерів, тренерів, суддів з Росії та Білорусі, збереження статус-кво, тобто боксери виключені з європейського рейтингу, жоден EBU титул не розігрується на території країн-агресорів, російські та білоруські судді, ліцензовані EBU, не запрошуються на змагання,

– написала Шатернікова.

За її словами, президент EBU Пітер Штукі повністю підтримав таку заяву та додав, що в питанні ізоляції російських і білоруських спортсменів та функціонерів не може бути жодних компромісів, доки в Україні триває війна. Його підтримали всі члени Ради директорів EBU одноголосно та підтримали збереження повного пакета санкцій.