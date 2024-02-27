У Росії заявили, що European Aquatics запропонувала провести Євро-2028 в Казані

У Росії стверджують, що Європейська федерація водних видів спорту запропонувала провести чемпіонат Європи у 2028 році в Казані. Однак там цього не повідомляли.

Про це заявив президент Всеросійської федерації плавання (ВФП) Володимир Сальников. Він сказав про це у коментарі пропагандистським ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію

За його словами, "наразі їхні пропозиції розглядаються. Точна дата остаточного затвердження місця проведення турніру поки не встановлена".

Слід зауважити, що спочатку Казань була визначена як місто-господар чемпіонату світу з водних видів спорту у 2025 році. Проте через вторгнення Росії в Україну, Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) прийняла рішення про перенесення турніру.

Після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Росія була позбавлена права на участь у всіх міжнародних спортивних змаганнях. Окрім втрати права на проведення турніру в Казані, це також охопило чемпіонат світу з волейболу та ряд інших змагань.

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