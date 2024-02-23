Спортивний арбітражний суд в Лозанні прийняв важливе рішення щодо санкцій проти Росії. Представники країни-терористки подали в CAS позов через призупинення членства у МОК.

До теми Послали за кораблем: CAS відхилив позов Росії щодо призупинення членства в МОК через війну

Суд визнав дії Міжнародного олімпійського комітету легітимними та законними. Свою думку щодо рішення від CAS висловив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

"Хочу привітати всіх з цим рішенням, тому що кожен крок до того, щоб Росії не було на Олімпійських іграх і взагалі у міжнародному спорту – це дійсно велика перемога для всіх українців. Було багато чого зроблено, щоб росіян та білорусів не було на міжнародних змаганнях та на найголовніших змаганнях – на Олімпійських іграх. Це меседж, що такій організації, як ОКР, не місце в олімпійському русі та в МОК. Це таке іміджеве рішення. Це іміджева поразка Росії, а для нас це іміджева перемога. З першого дня війни ми працювали над цим питанням. Були й непопулярні рішення, які не сприймало суспільство.

НОК України приймав рішення щодо бойкоту на міжнародних змаганнях та Олімпіаді, якщо будуть допущені російські спортсмени. Коли Росії офіційно не надіслали запрошення на Олімпійські ігри, ми повернулися до міжнародного спорту, розпочали виступати, виборювати ліцензії – зараз у нас вже є їх 57. Я дізнався, що у них вже є сім ліцензій. Порівняти з тим, що у них завжди було 350, а зараз 7. Я бачу, що є шанс, що вони, проводячи альтернативні змагання в Росії, відмовляться від Олімпійських ігор,

– заявив Гутцайт.

Читайте також Орвел відпочиває: Росія надіслала Україні запрошення для участі в альтернативній Олімпіаді

Нагадаємо, що причиною для призупинення членства ОКР в МОК стало включення у склад першої спортивних організацій з окупованих регіонів України. Це рішення від МОК позбавляє росіян будь-яких виплати від організації.

Як МОК ставиться до російських спортсменів