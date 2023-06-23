Україна здобула першу медаль з легкої атлетики на Європейських іграх завдяки 21-річному хлопцю

21-річний Владислав Шепелєв показав неймовірний результат у потрійному стрибку. Правда, хлопцю з Одещини довелось задовольнитися бронзою.

У польському Кракові продовжуються треті в історії Європейські ігри. Завдяки тому, що організатори не допустили росіян до змагань, Україна змогла відправити аж 263 спортсменів.

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Вже в перший ігровий день нашим спортсменам підкорились чотири золоті медалі. А у четвер Україна здобула першу медаль у легкій атлетиці.

Владислав Шепелєв добре показав себе у змаганнях з потрійного стрибку. 21-річний українець встановив рекорд сезону серед молоді, стрибнувши на 16,67 метра.

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Його зміг зовсім трохи перевершити турок Неджаті Ер (на 3 сантиметри). Перемогу та золоту медаль виборов предтавник Італії Тобіа Боччі, який показав результат 16,84 метра.

Відзначимо, що паралельно з Європейськими іграми проходить і командний чемпіонат Європи з легкої атлетики. Україна виступала у другому дивізіоні та змогла здобути підвищення у перший. Нашим легкоатлетам підкорились чотири перемоги.