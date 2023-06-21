Топовий початок у Кракові: Україна здобула п'ять золотих медалей у перший день Європейських ігор

Наша команда почала завойовувати нагороди у Польщі вже з самого старту змагань. До того ж, збірна України наблизилась до виходу в перший дивізіон на командному Євро з легкої атлетики.

У польському Кракові стартували вже третій в історії Європейські Ігри. Через війну в Україні на престижні змагання не допустили спортсменів з Росії, пише 24 канал.

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Завдяки цьому наша збірна змогла відправити на змагання солідну кількість учасників. Україну представляють аж 263 спортсмени у 27-ми видах спорту.

П'ять золотих медалей за день

Перший день приніс нашій збірній п'ять золотих медалей. Серед чоловіків досяг своєї мети Михайло Кохан. Українець виграв змагання з метання молоту у другому дивізіоні. Михайлові вдалось кинути снаряд аж на 77,03 метра.

Золотий виступ Михайла Кохана:

Завоювала золоту медаль і легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Спортсменка з Хмельниччини тріумфувала у змаганнях другого дивізіону з потрійного стрибка. З другої спроби Марина показала результат 14,58 метра.

Відео стрибка Бех-Романчук:

Крім того, чоловіча збірна України стала найкращою у естафеті 4х100 метрів. Наш квартет у складі Еріка Костриці, Андрія Васильєва, Станіслава Коваленка та Олександра Соколова подолала дистанцію за 39,03 секунди.

Золото чоловічої збірної в естафеті:

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Успіхи у легкій атлетиці

Також українки здобули дві медалі в бігу. Ці змагання також проводяться в рамках командного чемпіонату Європи з легкої атлетики. Вікторя Ткачук була найкращою у забігу на 400 метрів з бар'єрами у другому дивізіоні. Дистанція була подолана за 55,87 секунд.

Як виступила Вікторія Ткачук:

А ось Наталія Кроль встановила рекорд сезону у бігові на 800 метрів (також у другому дивізіоні). Дворазова чемпіонка Європи показала час 1:59,77 хвилини і він виявився кращим за угорку Б'янку Кері всього на 0,03 секунди (1:59,80).

Відео забігу Наталії Кроль:

Загалом після 25-ти різних етапів з легкої атлетики Україна посідає друге місце у командному заліку другого дивізіону. Відзначимо, що перші три збірні за підсумками ігор потраплять у елітний дивізіон.

Топ-п'ятірка лідерів другого дивізіону: