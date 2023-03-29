Всупереч намаганням МОК: спортсменів з Росії та Білорусі не пустять на Європейські Ігри в Польщі

Голова оргкомітету змагань продемонстрував чітку позицію щодо учасників з країн-терористок. Раніше Міжнародний олімпійський комітет дозволив деяким росіянам та білорусам повернутись у міжнародні змагання.

Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Не дивлячись на війну в Україні організація дозволила федераціям пускати на змагання гравців з цих країн.

До теми Чому російські "нейтральні" спортсмени – це ті ж "зелені чоловічки", які захоплювали Крим

Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Хоча навіть така рекомендація не влаштовує багато федерацій та цивілізованих країн.

До прикладу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився виконувати рекомендації МОК. Також про збереження санкцій заявив президент оргкомітету Європейських ігор Марцін Новак.

Представники Росії та Білорусі не будуть присутні на Європейських Іграх за жодних обставин і попри всі процедурні норми,

– зазначив Новак.

Якщо ж МОК вирішить позбавити Європейські ігри статусу кваліфікації на Олімпійські ігри, то турніри у певних дисциплінах просто не відбудуться. Змагання пройдуть в Кракові цього літа.

Раніше міністри спорту 35 країн висловили тверду незгоду із можливим допуском росіян та білорусів до міжнародних змагань. Серед них була і Польща, а також США, Велика Британія, Німеччина, Японія та Франція.

Варто знати Найкращий друг Росії та Путіна: як президент МОК Томас Бах підігрує Кремлю

Поки без Олімпійських ігор

Нагадаємо, що МОК дозволив допустити росіян до змагань лише під нейтральним прапором за умови відсутності підтримки у війні та непричетності до військових структур. Це не стосується команд з країн-агресорок, а тільки спортсменів-індивідуалів.

При цьому МОК поки не обговорював можливий допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі та зимових ОІ-2026 в Мілані. Наразі мова лише про турніри під егідами федерацій.

Читайте також Україна повинна бити: життя росіян та МОК має стати нестерпним через їх допуск до змагань

Питання участі представників Росії та Білорусі на самих олімпійських турнірах буде ще обговорюватись. Організація пізніше ухвалить відповідне рішення без прив'язки до результатів кваліфікаційних змагань.