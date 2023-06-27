Троє українських бійців стали чемпіонами Європейських ігор в тайському боксі

Сьомий змагальний день Європейських ігор приніс збірній України ще три золоті нагороди. На п'єдестал пошани піднялися українці Ігор Любченко, Олександр Єфіменко та Олег Приймачов.

Тріумфально виступила на Європейських іграх збірна України з тайського боксу. До двох бронзових нагород, які українські спортсмени завоювали 26 червня, додалися ще 4 медалі, пише 24 Канал.

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Чемпіонами Європейських ігор стали Ігор Любченко, Олександр Єфіменко та Олег Приймачов. У фінальному поєдинку Любченко переміг Оскара Сігерта з рахунком 29:28. Ігор виступав у ваговій категорії до 67 кілограмів.

У вирішальному поєдинку за чемпіонство у ваговій категорії до 71 кілограма перемогу здобув українець Олександр Єфіменко. Українець виявився сильнішим за португальця Гонсало Да Кошту Діаша Нойте. Фінальний рахунок бою – 30:27.

Третю золоту медаль здобув Олег Приймачов (до 91 кг). У фіналі наш боєць переміг італійця Енріко Пеллегріно.

Проте на цьому здобутки наших бійців не завершилися. Ще одну медаль виборов Єгор Скуріхін. У фіналі вагової категорії до 81 кілограма українець поступився представнику Молдови Артему Леводарі – 27:30. Проте срібна медаль теж гідний підсумок виступу нашого спортсмена.

Таким чином, українські спортсмени вибороли 6 медалей у тайському боксі (муай-тай) та виграли медальний залік.