Найвище досягнення в кар'єрі: чарівна українка стала чемпіонкою Європейських ігор у фехтуванні

Першу золоту нагороду на Європейських ігор здобула збірна України з фехтування. Найвища сходинка п'єдесталу підкорилася українці Джоан Фейбі Бежурі.

Шостий змагальний день на Європейських іграх у Кракові приніс збірній України золоту нагороду у фехтуванні. Історичну перемогу здобула Джоан Фейбі Бежура, пише 24 Канал.

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Історичний успіх українки

В 1/8 фіналу 31-річна українка перемогла олімпійську чемпіонку Еріку Кірпу з Естонії – 15:10. У наступному раунді змагань Бежура гарантувала медаль, здолавши шведську шпажистку Емму Франссон – 15:11.

За підсумком півфінального поєдинку українка впевнено перемогла німкеню Александру Елер – 15:12. У фіналі суперницею нашої шпажистки була господарка змагань Мартина Сватовська-Венгларчик.

У наднапруженому поєдинку, в якому суперниці йшли укол в укол, перемогу вирвала Джоана – 15:12. Таким чином, Бежура принесла перше "золото" Україні у фехтуванні.

Для нашої спортсменки цей результат став найкращим в кар'єрі. Раніше їй не підкорялася найвища сходинка світових чи континентальних змагань.

Відзначимо, що "золото" Фейби Бежури стало історичним для України. Адже раніше наша команда жодного разу не вигравала найвищу нагороду у фехтуванні на шпагах на Європейських іграх. До того в нашій скарбничці були лише здобутки шаблістів – золото Андрія Ягодки та команди у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Ольги Жовнір у Баку-2015.

Україна на Європейських іграх-2023. Зазначимо, що медаль Бежури стала 12-ю золотою нагородою нашої збірної. Загалом на рахунку українських атлетів 25 медалей.