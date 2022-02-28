Євроліга тимчасово відсторонила російські клуби ЦСКА, Зеніт та УНІКС від участі в турнірі

Міжнародні спортивні організації доєднуються до ігнорування росіян. Відтепер російські клуби не зможуть грати в Євролізі.

Всі починають уникати росіян

Євроліга тимчасово відсторонила російську клуби ЦСКА, Зеніт та УНІКС від участі в турнірі. Вони зможуть повернутися до змагань лише у тому випадку, коли Росія припинить напад на Україну.

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Раніше повідомлялося, що міністр освіти, науки та спорту Литви Юргіта Шугждінене звернулася до генерального директора Євроліги Жорді Бертомеу та всіх 18 клубів ліги з проханням розірвати відносини з російськими клубами до закінчення війни в Україні.

Проте не всі організації вдають до таких рішень. До прикладу, ФІФА ввела санкції проти збірної Росії, але не відсторонила команду від участі у чемпіонаті світі.

Тепер збірна Російської Федерації повинна брати участь у будь-яких змаганнях під назвою "Російський футбольний союз (РФС)", а не "Росія".

Окрім назви, у Росії відібрали гімн та прапор. Також домашні матчі відбуватимуться на нейтральних стадіонах, а вболівальники-росіяни не зможуть відвідати ігри.

Проте всі потенційні суперники росіян: Польща, Швеція та Чехія відмовилися грати з країною-агресором.

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