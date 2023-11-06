У крайньому матчі Обрадойро, за який грає Артем Пустовий, українець зробив 3 підбирання. Сумарно тепер на його рахунку 414 таких успішних дій за іспанський клуб у кар'єрі, що робить українського баскетболіста абсолютним рекордсменом Обрадойро за даним показником.
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Артем Пустовий – абсолютний рекордсмен Обрадойро за підбираннями
Гравець збірної України перевершив досягнення попереднього лідера Обрадойро канадця Левона Кендалла. У період з 2010 по 2013 рік він зробив 413 підбирань.
Українцю вдалося досягнути цього показника після свого повернення в іспанський клуб у 2023 році. З 2015 по 2018 рік Пустовий виконав 373 підбирання, а після повернення додав ще 41 успішну дію,
Лідери Обрадойро за кількістю підбирань
Артем Пустовий став рекордсменом Обрадойро за підбираннями / соцмережі БК Обрадойро