Україна – Португалія 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Збірна України з баскетболу продовжує проходити відбір до фінальної стадії Євробаскету. У вирішальному раунді кваліфікації підопічні Степановського потрапили в групу зі Словенією, Португалією та Ізраїлем, пише 24 канал.

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Провальний старт

Першу зустріч на майданчику Словенії наша команда без шансів програла (73:87). Друга гра проти Португалії була номінально домашньою для України і пройшла вона в Ризі.

У цій грі "синьо-жовті" були фаворитами, але матч з перших хвилин пішла не за нашим планом. В перших двох чвертях Україна набирала по 16 очок, тоді як суперник – по 20+ балів.

Зрештою після першої половини зустрічі португальці мали перевагу аж у 15 очок. Проте у третьому періоді хлопці зібрались та майже відіграли все це відставання. До останньої чверті підопічні Степановського підійшли із -3 балами.

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Ривок на фініші не врятував

Фінальний період видався дуже напруженим. За дві хвилини до фінішу рахунок був рівний, а за хвилину до кінця Україна вела в один бал. Втім на останніх секундах Траванте Вільямс заробив аж п'ять очок та вирвав для Португалії перемогу.

Після перших двох ігор Україна посідає останнє місце в групі із двома балами. У свою чергу, португальці та ізраїльтяни мають по три очки, а Словенія – чотири.

На Євробаскет-2025 вийдуть три найкращі команди з групи. Наступні два матчі відбору Україна проведе аж у листопаді цього року – вдома та на виїзді проти Ізраїлю.