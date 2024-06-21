Перед грою зі Словаччиною зі збірною України поспілкувався президент: в мережі показали відео

Напередодні матчу проти Словаччини Володимир Зеленський особисто поспілкувався зі збірною України. Президент побажав футболістам перемоги.

Збірна України здобула свою першу перемогу на чемпіонаті Євро-2024 року у Німеччині.

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Зеленський поспілкувався зі зібрною

Матч Словаччина – Україна, який проходив у Дюссельдорфі, закінчився з рахунком 2:1 на користь нашої національної команди.

Згодом стало відомо, що напередодні матчу збірної, президент України особисто побажав українським спортсменам перемоги.

Перед грою зі Словаччиною Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі збірною та побажав перемоги. Дякуємо за підтримку!

– йдеться в дописі Української асоціації футболу.

В Асоціації також показали, як виглядала відеозустріч Зеленського з українськими футболістами.

Україна забила перший гол на Євро-2024 на 54-й хвилині матчу. Тоді Шапаренко у штрафному майданчику отримав пас від Зінченка, пробив повз Дубравку та зрівняв рахунок на 1:1.

Таким чином команда Реброва продовжує боротьбу за вихід в 1/8 фіналу. Варто зазначити, що останній матч групового раунду на Євро-2024 збірна України зіграє 26 червня проти Бельгії. Поєдинок у Штутгарті розпочнеться о 19:00.