Старт підготовки до Євро-2024: Мудрик на місці, а Миколенко займається індивідуально
Джерело:УАФ
Футболісти збірної України розпочали тренувальний збір в рамках підготовки до чемпіонату Європи. Підопічні Сергія Реброва провели перше тренування.
30 травня стартував підготовчий етап "синьо-жовтих" до Євро-2024. Більша частина збірників вже прибула у табір команди, який знаходиться у німецькому Нюрнберзі.
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Перше тренування "синьо-жовтих" в Німеччині
Після обіду футболісти збірної України провели перше тренування на стадіоні місцевого аматорського клубу Ельтерсдорф. Разом з усіма тренувався вінгер Челсі Михайло Мудрик, який пропустив останній тур АПЛ через струс мозку.
А от український захисник Евертона Віталій Миколенко займається за індивідуальною програмою. Його повернення до основної групи планується 4 червня. Український легіонер "ірисок" не грав у останніх чотирьох матчах в АПЛ.
Відео першого тренування збірної України
Плани на підготовку до ЧЄ-2024
- Нагадаємо, що 3 червня у Нюрнберзі збірна України зіграє перший товариський матч проти Німеччини.
- Наступний спаринг "синьо-жовті" проведуть 7 червня у Варшаві проти Польщі.
- Завершальною грою на підготовчому зборі буде зустріч з командою Молдови. Поєдинок у Кишиневі запланований на 11 червня.
- На Євро-2024 команда Сергія Реброва зіграє у групі Е з командами Румунії, Бельгії та Словаччини.