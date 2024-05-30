30 травня стартував підготовчий етап "синьо-жовтих" до Євро-2024. Більша частина збірників вже прибула у табір команди, який знаходиться у німецькому Нюрнберзі.

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Перше тренування "синьо-жовтих" в Німеччині

Після обіду футболісти збірної України провели перше тренування на стадіоні місцевого аматорського клубу Ельтерсдорф. Разом з усіма тренувався вінгер Челсі Михайло Мудрик, який пропустив останній тур АПЛ через струс мозку.

А от український захисник Евертона Віталій Миколенко займається за індивідуальною програмою. Його повернення до основної групи планується 4 червня. Український легіонер "ірисок" не грав у останніх чотирьох матчах в АПЛ.

Відео першого тренування збірної України

Плани на підготовку до ЧЄ-2024