30 мая стартовал подготовительный этап "сине-желтых" к Евро-2024. Большая часть сборников уже прибыла в лагерь команды, который находится в немецком Нюрнберге.
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Первая тренировка "сине-желтых" в Германии
После обеда футболисты сборной Украины провели первую тренировку на стадионе местного любительского клуба Эльтерсдорф. Вместе со всеми тренировался вингер Челси Михаил Мудрик, который пропустил последний тур АПЛ из-за сотрясения мозга.
А вот украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко занимается по индивидуальной программе. Его возвращение в основную группу планируется 4 июня. Украинский легионер "ирисок" не играл в последних четырех матчах в АПЛ.
Видео первой тренировки сборной Украины
Планы на подготовку к ЧЕ-2024
- Напомним, что 3 июня в Нюрнберге сборная Украины сыграет первый товарищеский матч против Германии.
- Следующий спарринг "сине-желтые" проведут 7 июня в Варшаве против Польши.
- Завершающей игрой на подготовительном сборе будет встреча с командой Молдовы. Поединок в Кишиневе запланирован на 11 июня.
- На Евро-2024 команда Сергея Реброва сыграет в группе Е с командами Румынии, Бельгии и Словакии.