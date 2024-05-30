Захисник збірної України та Шахтаря Юхим Конопля поділився очікуваннями від чемпіонату Європи 2024. На груповому раунді підопічні Сергія Реброва зіграють в одному квартеті з національними командами Бельгії, Румунії та Словаччини.

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Юхим Конопля зробив заяву щодо виступу збірної України на Євро-2024

24-річний Юхим Конопля, для якого це буде дебютний чемпіонат Європи, оцінив збірні Румунії та Словаччини, зазначивши, що їх не можна недооцінювати.

Не варто недооцінювати суперників, адже на чемпіонат Європи всі налаштовуються максимально. Оскільки протистояння з кожним суперником складається лише з одного матчу, тож кожен може вистрілити в будь-якому поєдинку,

– сказав Конопля.

Нагадаємо, саме проти Румунії збірна України проведе стартовий поєдинок на Євро-2024. Матч відбудеться 17 червня та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи 2024 пройде з 14 червня по 14 липня в 10 містах Німеччини. Титул чемпіонів Європи захищатимуть італійці.