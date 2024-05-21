Шосте Євро в кар'єрі Роналду: заявка збірної Португалії на ЧЄ-2024
Джерело:Португальська футбольна федерація
Національна збірна Португалії оголосила офіційну заявку на чемпіонат Європи-2024. До складу команди потрапили головні зірки "селесао".
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес оголосив список з 26 футболістів, які поїдуть на Євро-2024. Перелік гравців опублікувала Португальська футбольна федерація.
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Хто у складі збірної Португалії
До списку потрапив зірковий Кріштіану Роналду. 39-річний нападник Аль-Насру готується до шостого в кар'єрі Євро.
Цікаво, що у переліку лише шість представників чемпіонату Португалії. Найбільше в збірній представлена АПЛ – дев'ять гравців.
Заявка збірної Португалії на Євро-2024
- Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон, Англія), Руй Патрісіу (Рома, Італія)
- Захисники: Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш, Даніло Перейра (обоє — ПСЖ, Франція), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англія), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Жоау Канселу (Барселона, Іспанія), Нельсон Семеду (Вулвергемптон, Англія), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія)
- Півзахисники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Невеш (Бенфіка), Жоау Пальїнья (Фулгем, Англія), Отавіу Монтейру (Аль-Наср, Саудівська Аравія), Рубен Невеш (Аль-Хіляль, Саудівська Аравія), Вітінья (ПСЖ, Франція)
- Нападники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Кріштіану Роналду (Аль-Наср, Саудівська Аравія), Діогу Жота (Ліверпуль, Англія), Франсішку Консейсау (Порту), Гонсалу Рамош (ПСЖ, Франція), Жоау Фелікс (Барселона, Іспанія), Педру Нету (Вулвергемптон, Англія), Рафаел Леау (Мілан, Італія)
Заявка збірної Португалії / фото футбольної федерації
Перед стартом чемпіонату Європи португальці проведуть тренувальний збір. Під час підготовки підопічні Мартінеса зіграють три спаринги: проти Фінляндії (4 червня), Хорватії (8 червня) та Ірландії (11 червня).
У фінальній частині ЧЄ збірна Португалії зіграє у групі F, де її суперниками будуть команди Туреччини, Чехії та Грузії
Розклад матчів збірної Португалії
- 18 червня. 22:00. Португалія – Чехія
- 22 червня. 19:00. Туреччина – Португалія
- 26 червня. 22:00. Грузія – Португалія
Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 розпочнеться 14 червня. Головний тренер збірної України Сергій Ребров наразі оголосив попередній список гравців, яких викликав на тренувальний збір.