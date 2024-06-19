"Синьо-жовті" зазнали розгромної поразки з рахунком 0:3. Вона стала антирекордною за часів Сергія Реброва на чолі національної команди.

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Серйозна розмова

За цей виступ футболісти та тренерський штаб отримали величезний шквал критики. Руслан Маліновський розповів про реакцію самої команди на болісне фіаско.

Він зазначив, що відбулася серйозна розмова в роздягальні, під час якої гравці поводилися дуже емоційно.

"Це було на високих тонах – 100 відсотків. Те, про що ми говорили в роздягальні після матчу, залишилося там. Найголовніше – те, що ми сказали у роздягальні, що треба над цим подумати та зробити правильні висновки.

Вважаю, що у нас є дуже досвідчені гравці, які можуть допомогти молодшим. Хтось, як Андрій Ярмоленко, четверте Євро грає. Від капітана та хлопців, які є досвідченішими, ми почули багато "добрих" слів", – сказав Маліновський.

Повна пресконференція Маліновського та Бражка: дивіться відео

До слова. В іншому матчі групи E Словаччина сенсаційно переграла Бельгію з рахунком 1:0, то ж наразі саме "синьо-жовті" посідають останнє місце у квартеті.

Нагадаємо, що другий поєдинок на Євро-2024 збірна України зіграє проти словаків 21 червня о 16:00, а Румунія та Бельгія визначатимуть сильнішого 22 червня о 22:00.