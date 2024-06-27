Далі без України: хто вийшов у плей-оф Євро-2024 та всі пари 1/8 фіналу

На чемпіонаті Європи відсіялись вісім найслабших команд групової стадії. Серед них була і збірна України, яка опинилась останньою у своєму квартеті.

На чемпіонаті Європи-2024 з футболу підійшов до завершення груповий раунд. За його підсумками визначились 16 команд, які вийшли у плей-оф, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Відомі всі пари 1/8 фіналу

Вісім збірних вже достроково завершили виступ на Євро. На жаль, серед них є і збірна України, яка посіла останнє місце у групі Е. При цьому підопічні Реброва набрали аж 4 очки, але поступились путівкою лише через погану різницю м'ячів. Так само вилетіли з чемпіонату наступні команди:

Угорщина

Хорватія

Шотландія

Албанія

Сербія

Польща

Чехія

Тим часом, сформувались пари 1/8 фіналу. На фанатів чекають як мінімум дві топ-зустрічі. Французи протистоятимуть Бельгії, а чинні чемпіони італійці гратимуть проти Швейцарії.

Крім того, відзначимо перший в історії вихід у плей-оф для трьох збірних. Раніше групову стадію не проходили Румунія, Словенія та Грузія. Останні взагалі є повними дебютантами змагання. Розклад матчів наступний:

29 червня, 19:00 . Швейцарія – Італія (Берлін)

. Швейцарія – Італія 29 червня, 22:00 . Німеччина – Данія (Дортмунд)

. Німеччина – Данія 30 червня, 19:00 . Англія – Словаччина (Гельзенкірхен)

. Англія – Словаччина 30 червня, 22:00 . Іспанія – Грузія (Кельн)

. Іспанія – Грузія 1 липня, 19:00 . Франція – Бельгія (Дюссельдорф)

. Франція – Бельгія 1 липня, 22:00 . Португалія – Словенія (Франкфурт-на-Майні)

. Португалія – Словенія 2 липня, 19:00 . Румунія – Нідерланди (Мюнхен)

. Румунія – Нідерланди 2 липня, 22:00. Австрія – Туреччина (Лейпциг)

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Сітка вже сформована

Також вже відома сітка і до фіналу. Варто відзначити, що вже в 1/4 фіналу на нас може очікувати рімейк фіналу Євро-2020, а також бій головних нині фаворитів Німеччини та Іспанії.

Пари в 1/4 фіналу наступні:

5 липня, 19:00 . Іспанія / Грузія – Німеччина / Данія (Штутгарт)

. Іспанія / Грузія – Німеччина / Данія 5 липня, 22:00 . Португалія / Словенія – Франція / Бельгія (Гамбург)

. Португалія / Словенія – Франція / Бельгія 6 липня, 19:00 . Англія / Словаччина – Швейцарія / Італія (Дюссельдорф)

. Англія / Словаччина – Швейцарія / Італія 6 липня, 22:00. Румунія / Нідерланди – Австрія / Туреччина (Берлін)

У півфіналі зійдуться один проти одного переможці чвертьфіналів за 5 липня та переможці чвертьфіналів за 6 липня. Фінал відбудеться 14 липня у Берліні. Початок – о 22:00 за київським часом.