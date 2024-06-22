"Віддали супернику останні 30 хвилин": тренер Словаччини прокоментував поразку Україні на Євро

У п'ятницю, 21 червня, відбувся восьмий ігровий день чемпіонату Європи з футболу. В одному з матчів зустрічалися збірні України та Словаччини.

У німецькому Дюссельдорфі у поєдинку другого туру групи E "синьо-жовті" здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. У другому таймі голи забили Микола Шапаренко та Роман Яремчук.

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Реакція тренера Словаччини на поразку від України

Після фінального свистка емоціями від гри поділився головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона. Він не приховував свого розчарування результатом, проте похвалив виступ своїх підопічних та віддав належне команді Сергія Реброва.

"Це був важкий матч. Деякими моментами я задоволений, іншими – менше. Я задоволений командою. Я не можу її звинувачувати. У суперників чудові якості, у рейтингу ФІФА Україна на 20 місць попереду нас.

Сьогодні ми грали проти дуже сильного суперника. Я пишаюся своїми хлопцями. Ми віддали супернику останні 30 хвилин зустрічі, в які нас і покарали. У нас була можливість уже зараз забронювати місце в плей-оф, але ми зіткнулися з командою, якій потрібна була перемога, щоб залишитися у грі", – сказав Кальцона.

. Також після гри Словаччина – Україна свій коментар дав Сергій Ребров . Він розповів, що говорив підопічним у перерві та заявив, що тепер треба зосередитися на наступній грі.

Нагадаємо, що в останньому турі групи E збірна Словаччини зустрінеться з Румунією, а Україна з Бельгією. Обидва поєдинки розпочнуться одночасно – 26 червня о 19:00.