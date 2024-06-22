В немецком Дюссельдорфе в поединке второго тура группы E "сине-желтые" одержали волевую победу со счетом 2:1. Во втором тайме голы забили Николай Шапаренко и Роман Яремчук.

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Реакция тренера Словакии на поражение от Украины

После финального свистка эмоциями от игры поделился главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона. Он не скрывал своего разочарования результатом, однако похвалил выступление своих подопечных и отдал должное команде Сергея Реброва.

"Это был тяжелый матч. Некоторыми моментами я доволен, другими – меньше. Я доволен командой. Я не могу ее обвинять. У соперников великолепные качества, в рейтинге ФИФА Украина на 20 мест впереди нас.

Сегодня мы играли против очень сильного соперника. Я горжусь своими ребятами. Мы отдали сопернику последние 30 минут встречи, в которые нас и наказали. У нас была возможность уже сейчас забронировать место в плей-офф, но мы столкнулись с командой, которой нужна была победа, чтобы остаться в игре", – сказал Кальцона.

Интересно. Также после игры Словакия – Украина свой комментарий дал Сергей Ребров. Он рассказал, что говорил подопечным в перерыве и заявил, что теперь надо сосредоточиться на следующей игре.

Напомним, что в последнем туре группы E сборная Словакии встретится с Румынией, а Украина с Бельгией. Оба поединка начнутся одновременно – 26 июня в 19:00.