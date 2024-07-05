Кличте Зідана терміново: скандальні Матерацці та Трезеге завітають до Москви на матчі Євро-2024

Марко Матерацці та Давід Трезеге вирішили знехтувати своєю репутацією заради грошей. Обоє зірок футболу проігнорували війну в Україні.

Світовий футбол відмежувався від Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Клуби з країни-терористки усунули від єврокубків, тоді як збірні не допустили до міжнародних змагань.

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Заплямували свою репутацію

Тим не менше, чимало футбольних зірок не нехтують співпрацювати із росіянами. Ба більше, УЄФА та ФІФА продовжують продавати права на показ крупних турнірів до Росії.

Тож жителі країни-агресорки можуть бачити матчі Євро-2024 наживо. Зіпсувати свою репутацію співпрацею із росіянами вирішили двоє ексчемпіонів світу.

Італієць Марко Матерацці та француз Давід Трезеге заявили, що вони будуть в Москві під час матчів 1/4 фіналу Євро-2024. Ексфутболісти візьмуть участь у аналітичній студії напередодні ігор.

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Скандальний шлейф гравців

Нагадаємо, що обидва гравці зганьбились під час фіналу ЧС-2006. Матерацці забив в основний час французам, але у екстратаймі дозволив собі жорстко образити лідера "Ле Бле" Зінедіна Зідана. Через це Марко отримав удар головою в груди.

Трезеге ж підвів збірну Франції у серії пенальті. Ексгравець Ювентуса єдиний не реалізував свій удар, через що підопічні Раймона Доменека не виграли Кубок. Втім Давід до цього вже ставав чемпіоном світу у 1998 році.