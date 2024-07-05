Мировой футбол отмежевался от России после начала полномасштабной войны в Украине. Клубы из страны-террористки отстранили от еврокубков, тогда как сборные не допустили к международным соревнованиям.

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Запятнали свою репутацию

Тем не менее, немало футбольных звезд не пренебрегают сотрудничать с россиянами. Более того, УЕФА и ФИФА продолжают продавать права на показ крупных турниров в Россию.

Поэтому жители страны-агрессора могут видеть матчи Евро-2024 вживую. Испортить свою репутацию сотрудничеством с россиянами решили двое экс-чемпионов мира.

Итальянец Марко Матерацци и француз Давид Трезеге заявили, что они будут в Москве во время матчей 1/4 финала Евро-2024. Экс-футболисты примут участие в аналитической студии накануне игр.

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Скандальный шлейф игроков

Напомним, что оба игрока опозорились во время финала ЧМ-2006. Матерацци забил в основное время французам, но в экстратайме позволил себе жестко оскорбить лидера "Ле Бле" Зинедина Зидана. Из-за этого Марко получил удар головой в грудь.

Трезеге же подвел сборную Франции в серии пенальти. Экс-игрок Ювентуса единственный не реализовал свой удар, из-за чего подопечные Раймона Доменека не выиграли Кубок. Впрочем, Давид до этого уже становился чемпионом мира в 1998 году.